iPadOS 17 přináší vítané změny ve Stage Manageru a widgetech

Mohlo by se zdát, že od úvodní Keynote k letošní WWDC byla většina pozornosti upřena na operační systém iOS 17 a jablečný headset Vision Pro. Za povšimnutí ale rozhodně stojí také operační systém iPadOS 17, a to zejména kvůli dvěma zajímavým novinkám.

Spolu s loňskými aktualizacemi svých operačních systémů představila společnost Apple také novou nativní aplikaci Stage Manager. Ta měla představovat užitečný nástroj multitaskingu, s příliš pozitivní odezvou se ale v době svého uvedení bohužel nesetkala. Ačkoli se Apple při letošním představení systému iPadOS 17 na konferenci WWDC o funkci Stage Manager zmínil jen okrajově, ukázalo se, že změny jsou skutečně docela dobře provedené. Jednou z největších změn je, že iPadOS 17 vám dává mnohem větší volnost při uspořádání a změně velikosti oken pomocí Stage Manageru. I když zde stále není tolik volnosti jako na Macu, došlo v tomto směru jednoznačně k výraznému zlepšení. Došlo také k urychlení procesu přidání nového okna na aktuální pracovní plochu, čímž se Stage Manager stal o něco použitelnějším.

Uživatelé, kteří si novou podobu Stage Manageru vyzkoušeli v rámci aktuálně dostupné vývojářské betaverze operačního systému iPadOS 17, si změny převážně chválí. Kromě vylepšení Stage Manageru přináší iPadOS 17 také interaktivní widgety, které uživatelům umožní přehrávání hudby, dokončení úkolu v seznamu úkolů a další akce, aniž by museli přímo přecházet do příslušné aplikace. Uživatelé budou mít také v iPadOS 17 více možností, co se týče uspořádání widgetů na ploše. Dosavadní odezva na vývojářskou betaverzi operačního systému iPadOS 17 je zatím převážně velmi pozitivní. iPadOS se opět svou flexibilitou, možnostmi multitaskingu a dalšími vlastnostmi opět o něco více přiblížil operačnímu systému macOS. Nechme se překvapit, jak se Applu vše podaří doladit do září, kdy vyjde veřejná verze iPadOS 17.