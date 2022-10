Apple čelí za tristní Stage Manager v iPadOS a macOS Ventura salvě kritiky

Měla to být jedna z nejlepších novinek v iPadOS a macOS posledních let, ale zatím je naopak spíše pro smích v kombinaci s pláčem. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o funkci Stage Manager, která měla změnit dosavadní pohled na multitasking u iPadů a zároveň jej do značné míry sjednotit s tím na Macích. Obě platformy totiž dostaly toto řešení de facto ve stejné podobě s tím, že by na ně mělo přinést extrémně jednoduché přepínání mezi vícero spuštěnými aplikacemi. Realita je však zcela opačná.

Když se před pár týdny začaly objevovat zprávy o tom, že Apple odkládá vydání iPadOS 16 kvůli problémům s vývojem Stage Manageru, jablíčkáři vnímali tento krok do jisté míry jako správný, jelikož měl Applu zajistit více času na dokončení této pro leckoho klíčové funkce. Po vydání iPadOS 16.1 a macOS Ventura 13.0 je však víceméně jasné, že čas, který měl Apple díky odložení vydání navíc, byl do jisté míry promarněn, jelikož stav, v jakém Stage Manager na obou platformách je, je opravdu tristní. Na chyby v novince jak v iPadOS, tak i macOS si totiž stěžuje extrémní množství uživatelů, přičemž mnohé chyby, které hlásí, jsou skoro až úsměvné, jelikož se jedná třeba o špatné vykreslování oken, rozhození jejich poměru po změně orientace tabletu a tak podobně. O zmaru celé funkce pak nejvíc vypovídá to, že jí Apple ve výchozím nastavení na Macích raději nechal vypnutou, přestože měla být stěžejní.

Poměrně zajímavé je i to, že se do kritiky Applu za Stage Manager nezapojují jen běžní uživatelé, ale taktéž média, se kterými Apple v minulosti spolupracoval třeba v rámci recenzí a u kterých by se tedy tak nějak očekávalo, že budou kvůli snaze zachovat si co nejlepší vztahy mlčet. Poměrně tvrdě se do Applu pustil například portál MacStories, který o Stage Manageru hovoří jakožto o velmi dobrém nápadu, který však naprosto pohořel na realizaci a kvůli tomu se tak zařadí jen mezi další spoustu nejrůznějších nastavení, která jsou v současnosti k dispozici. Technická implementace Stage Managera je pak dle MacStorie naprosto nejhorší za posledních několik let, což je opravdu alarmující. O to zajímavější bude, zda se Applu vyhrabat Stage Manager budoucími aktualizacemi z popela.

