iFramix: máte doma nevyužitý iPad? Proměňte jej na obraz!

Na serveru Kickstarter právě nyní bojuje o pozornost zákazníků produkt z názvem iFramix, který promění váš starý a nevyužívaný iPad v obraz. Jedná se o dřevěný rám s integrovaným portem, do kterého stačí vložit iPad. Ten tak snadno proměníte na obraz a je jen na vás, zda jej postavíte na stůl nebo pověsíte na zeď. Ať už se rozhodnete jakkoli, je to rozhodně lepší, než aby iPad jen tak ležel v šuplíku. Základní rám stojí na kickstarteru 39$ a získáte jej tím, že za stejno učástku podpoříte projekt iFramix. Samozřejmě lze podobnou věc vyrobit a pokud jste kutilové a máte doma dřevo navíc, pak jste právě našli inspiraci na to, jak využít starý iPad. Pokud jste naopak rádi, že se rukama dokážete najíst, pak najdete projekt iFramix přímo zde.