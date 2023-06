Alza otevírá LEGO Shop. Láká na parádní slevy i LEGO raketoplán zdarma!

Komerční sdělení: Milovníci stavebnice LEGO, zbystřete. Alza totiž otevírá ve svém holešovickém showroomu ve čtvrtek 22. června LEGO Shop, ve kterém si budete moci nejen prohlédnout, ale i zakoupit přes 300 oblíbených stavebnic. A aby byla tato akce co možná nejlákavější, je po celý den připraven jak program, tak i akce, které rozhodně potěší.

LEGO Shop otevře v 8:00 s tím, že v průběhu dne se v něm můžete těšit například na influencera Jirku Krále či NASA designéra Tomáše Rouska, který s LEGEM spolupracoval na vývoji jedné z jeho vesmírných stavebnic. Co je však možná ještě zajímavější, jsou akce, které můžete v rámci otevíračky využít. Alza totiž jednak spustila Dny LEGO, v rámci který můžete až do 25. června ušetřit se slevovým kódem DNYLEGO15 příjemných 15 % na každém nákupu. To však není ani zdaleka vše. Pokud se totiž na otevíračku zastavíte a pro nějaké to LEGO se rozhodnete, dostanete k němu zdarma LEGO Creator Raketoplán. Je tedy rozhodně o co stát!

