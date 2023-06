Takto zavzpomínala krásná dcera Steva Jobse v Den otců na svého zesnulého tátu

Na 18. června připadá každoročně Den otců. Jeho popularita je sice stále podstatně nižší než tomu je třeba u Dne matek, nicméně v posledních letech se jeho popularita přeci jen zvyšuje a tátové se tak díky tomu dočkávají od svých ratolestí nejrůznějších dárečků, milých slov a tak podobně. Ti, co už otce nemají, si na něj zase v tento den mohou vzpomenout víc než kdy jindy a hlavně jej připomenout i ostatním, což je i případ Eve Jobs – tedy dcery zesnulého Steva Jobse a jeho manželky Laurene Powell Jobs. Eve totiž na svém instagramovém účtu na Steva včera jednou ze stories zavzpomínala. Vzhledem k tomu, že Steve už není mezi námi dlouhé roky, zřejmě nikoho nepřekvapí, že se instagramový příspěvek Eve nesl v poměrně smutném duchu. Obsahoval totiž konkrétně jednu černobílou fotku Steva s přáním „happy father’s day, daddy. you’re in our hearts forever“, tedy v překladu „šťastný den otců, tati. Jsi navždy v našich srdcích.“ Na příspěvek se můžete podívat níže.

