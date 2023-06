Jak by to vypadalo, kdyby Vision Pro vznikl v kooperaci s módními domy

Mladý designér, který na Instagramu vystupuje pod přezdívkou Rakitecht, se podíval na to, jaké by to asi bylo, kdyby Apple navrhl Vision Pro v kolaboraci se značkami jako je Cartier, Louis Vuitton, MSCHF nebo Balenciaga. Nutno podotknout, že se skutčně trefil do toho, co jednotlivé značky dělají a brýle díky tomu vypadají tak, jak kdyby je navrhovaly jednotlivé módní domy. Zatím jediná módní značka, se kterou Apple spolupracoval, je Hermés, která vyrábí jak řemínky pro Apple Watch, tak i poutka pro AirTag. Uvidíme, zda se to v budoucnu změní a Apple své portfólio rozšíří.

Fotogalerie Vision Pro Cartier Vision Pro Louis Vuitton Vision Pro Mschf Vision Pro balenciaga vision pro web vision pro cooperation Vstoupit do galerie