iPhony 15 (Pro) budou velmi úzce propojitelné s headsetem Vision Pro

Přestože má Apple prodeje svého prvního headsetu Vision Pro v plánu zahájit až na začátku příštího roku, první mu do jisté míry přizpůsobené produkty mají dorazit již za pár měsíců. Tvrdí to alespoň zdroje velmi přesného analytika Minga-Chi Kua, podle kterých chce Apple blížící se iPhony 15 (Pro) osadit novou generací svého ultraširokopásmového čipu U, která jim má zajistit právě vynikající propojení s Vision Pro.

Zdroje Kua tvrdí konkrétně to, že se nová generace iPhonů dočká čipu U2, který nahradí doposud používaný U1. Ten má být jednak výrazně energeticky úspornější, jelikož bude vyroben 7nm technologií namísto nynější 16nm, ale hlavně bude výkonnější a ještě přesnější z hlediska přesné lokalizace předmětů. Díky tomu by tedy měl být headset schopen iPhony 15 (Pro) detekovat doslova na milimetry, což bude ve spojené se softwarovými funkcemi rozhodně velmi zajímavé. Samotný Kuo nicméně jedním dechem dodává, že nasazení U2 u nových iPhonů bude ve výsledku jen prvním z mnoha kroků, které musí Apple v nadcházejících letech učinit, aby vytvořil kolem Vision Pro silný ekosystém produktů nebo možná spíš aby se mu jej podařilo do nynějšího ekosystému co nejlépe začlenit. Jakmile se mu to však podaří, můžeme očekávat velké věci.