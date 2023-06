Recenze FIXED cestovní adaptér pro EU, UK a USA/AUS: Nutnost pro každého cestovatele 

Léto, prázdniny a dovolené se kvapem blíží. Jste si ale jistí, že jste skutečně připraveni na všechno, co vás v cílové destinaci čeká? Jen jeden FIXED cestovní adaptér vám stačí k tomu, abyste své elektronice dopřáli potřebnou energii prakticky kdekoli na světě – v EU, Velké Británii, USA i Austrálii.

Nemusí jít samozřejmě hned o dovolenou, můžete jezdit také na služební cesty, nebo být prostě připraveni na všechno, kam vás může vítr zavát a adaptér do té doby používat jen v domácnosti třeba jen proto, že jste si koupili nějakou elektroniku v zahraničí. FIXED cestovní adaptér má mnoho použití a využije jej rozhodně každý.

Kdekoli na světě

Díky své variabilitě je třeba počítat samozřejmě s tím, že je trochu větší. Jeho rozměry jsou 70 mm na výšku, 50 mm na šířku a 54 mm na hloubku. Váha je 148 g. Maximální výkon je přitom 32 W (udávaný je 30 W), takže se jedná o GaN rychlonabíječku, která na své jedné boční straně nabízí USB-C. Na spodní straně pak najdete dva USB-A konektory, což jednoduše znamená, že obslouží až tři zařízení najednou (výkon se v takovém případě samozřejmě krátí).

Na levé straně adaptéru jsou tři jezdci, které z něho vysouvají patřičné vidlice pro požadované použití. Stačí jej zmáčknout a vysunout, na konci drážky zapadne, takže se vám nestane, že při zasouvání adaptéru do zásuvky vám vidlice zajede zpět. Je zde EU standard (Typ C), Britský standard (typ G), USA/Japonský standard (typ A), Australský/Čínský standard (typ I) a typy B, E, F, J, L, N. V případě řešení USA/AUS je jen nutné vidlici pootočit podle standardu, který potřebujete. USA a Japonsko má vidlici svislou, Austrálie ale pod úhlem. Na zadní straně adaptéru je to samozřejmě vyobrazeno.

Jeden adaptér vládne všem

Jak už jsme nakousli, tak pokud si v zahraničí koupíte nějakou elektroniku a dostanete k ní i adaptér s tamní vidlicí, tak FIXED cestovní adaptér nabízí vstupy, do kterých ji můžete vložit, takže jej můžete používat nehledě na to, v jakém koutu světa se právě nacházíte. Může se jednat o holící strojek, fén na vlasy nebo jen lampičku. Platí to samozřejmě i v případě EU vidlice, kterou tak klidně s tímto adaptérem použijete v USA nebo kdekoli jinde.

Na spodní straně ještě najdete modrou LED, která signalizuje zapojení adaptéru do sítě. Samozřejmě jsou zde přítomny všechny bezpečnostní ochrany proti přehřívání, přepětí a zkratu, protože výrobek splňuje všechny zákonné a bezpečnostní normy EU. Nakonec ale jedna perlička – adaptér nabízí i vyměnitelnou pojistku.

Standardní cena adaptéru je 999 Kč, ale nyní jej lze sehnat s 25% slevou, v košíku stačí zadat kód fixed25 a vyjde vás tak jen na 749 Kč. Chcete-li být na léto patřičně připraveni, není nad čím váhat, protože univerzálnější a dostupnější řešení seženete jen těžko.

FIXED cestovní adaptér pro EU, UK a USA/AUS koupíte zde