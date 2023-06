Vytiskněte si na 3D tiskárně miniaturu ikonického duhového oblouku z Apple Parku

Apple Park je bez jakékoliv nadsázky jedním z nejúchvatnějších firemních sídel všech dob, ne-li tím nejúchvatnějším. Applu se totiž podařil vytvořit velmi nadčasově a to i za cenu velmi vysoké ceny, ale i nutnosti překonat spoustu překážek, které některým částem výstavby bránily jednoduše proto, že zkrátka nikdo nevěděl, jak je vůbec překonat. Co byste však řekli na to mít kousek Apple Parku například na svém pracovním stole? To je totiž nyní konečně možné – tedy s notnou dávkou nadsázky.

Na internetu se nedávno objevily soubory pro tisk 3D modelu jedné z nejikoničtějších součástí Apple Parku ve formě duhového pódia, které naleznete uvnitř prstence. To slouží v současnosti primárně pro nejrůznější firemní akce, přičemž v minulosti se pod ním pořádaly například koncerty, ale i projevy předních představitelů Applu a tak podobně. A právě tato ikona je nyní možná vytisknout v miniaturním měřítku na 3D tiskárně, přičemž stažení šablony pro tisk je zcela zdarma. Máte-li tedy možnost 3D tisku, udělejte si radost a zmenšeninu této části Apple Parku si pro radost vytiskněte.

Soubory pro 3D tisk můžete stáhnout zde