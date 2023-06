Apple spustil na Slovensku vylepšené Apple Maps!

Slovenští jablíčkáři mají dnes důvod k radosti. Apple zde totiž po několikatýdenním testování spustil vylepšenou verzi jeho mapových podkladů Apple Maps, které jsou jednak graficky líbivější, ale hlavně přesnější a tedy i využitelnější z hlediska orientace. Díky tomu se tak stávají Apple Maps ještě lepší alternativou ke Google Maps.

Apple začal přesnější mapové podklady (nejen) na Slovensku testovat zhruba před měsícem, o čemž jsme vás tehdy informovali v samostatném článku. A jak se nyní ukázalo, na dostatečné otestování funkce mu stačilo jen pár týdnů, díky čemuž si tak můžeme novinku užít v celé její kráse na celém území Slovenska. Děje se tak zhruba dva měsíce poté, co vylepšené Apple Maps dorazily i do České republiky. Vcelku překvapivé je nicméně to, že funkce Look Around, kterou spustil Apple v ČR spolu s vylepšeními mapami, zatím na Slovensku chybí (respektive chyběla v době psaní tohoto článku). Nezbývá tedy než doufat, že sem dorazí co nevidět.