Apple začal na Slovensku ve velkém testovat jednu z nejužitečnějších novinek posledních let!

Na Slovensko se v Applu nezapomíná. Právě na Slovensku totiž začal Apple ve velkém testovat novou, podrobnější verzi svých Apple Maps. Děje se tak zhruba dva měsíce poté, co totéž spustil v Česku, Rakousku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku a na Slovinsku. Tyto země se přitom spuštění vylepšených Apple Maps zhruba po dvoutýdenním testování dočkaly.

Apple Maps na Slovensku se tak začínají na čím dál tím větším množství území zobrazovat v přesnější verzi, která v nich umožňuje zejména lepší orientaci. Kromě lepšího zaznačení cest a tak podobně spočívá zpřesnění map například v zanesení obrysů budov lemujících ulice. Postupem času by pak měly přibýt například i jednoduché 3D modely určitých míst či stromů v parcích a tak podobně. Poměrně zajímavé je nicméně to, že první zárodky testování se objevily již ve vlně s Českem a dalšími zeměmi. Ve výrazně větší míře však Apple „šlápl“ do testování až nyní a to možná kvůli tomu, že až nyní získal dostatek potřebných dat. Na to, jak testování vypadá, se můžete podívat níže v galerii.

Jak můžete sami vidět, veřejné testování, na které upozornila kartografka Justin O’Beirne, je dle všeho spíš v začátcích, protože nepokrývá třeba ani celou Bratislavu. Oproti březnu je však míst pokrytých novými Apple Maps podsatně víc. Vše by se navíc mělo v nejbližších dnech a týdnech zlepšovat tak, aby byly Apple Maps v našich zemích nakonec z hlediska detailů na (takřka) stejné úrovni jako Apple Maps v USA, Německu či dalších zemích, kde už je převod hotov. Poměrně zajímavé je nicméně to, že vylepšené detailnější Apple Maps ukázal Apple poprvé už spolu s iOS 12 v roce 2018. Přechod na tuto verzi je nicméně stále takřka na začátku – jakmile totiž bude nová expanze ve formě výše uvedených středoevropských států oficiálně nasazena v plné verzi, bude převedeno teprve necelých 22 % rozlohy Země na novou verzi. Apple má tedy ještě rozhodně co dělat.