Oblíbená akční plošinovka Guacamelee! 2 je nyní na PC ke stažení zdarma

Pokud ještě nemáte plán na nadcházející víkend, máme pro vás fajn tip, jak jej strávit a to dokonce ve společnosti vašich přátel. Epic Games Store totiž rozdává zdarma zábavnou plošinovku Guacamelle! 2, která vás dokáže zabavit na dlouhé hodiny a co víc, svým způsobem vás poučí o mexické kultuře. Je tedy rozhodně o co stát. Ale pozor, hru si můžete vyzvednout jen do příštího čtvrtka 17:00.

Guacamelee! 2 je akční videohra, která navazuje na úspěch prvního dílu a přináší ještě větší a pestřejší dobrodružství. Hráči se opět ujímají role luchadora jménem Juan, který musí zachránit Mexické země od temných sil, které ohrožují rovnováhu mezi živým a mrtvým světem. Hra nabízí pestrou paletu barev a originální grafický styl, který je inspirován mexickou kulturou a folklórem. Hráči mohou prozkoumávat rozsáhlý otevřený svět, plný tajemství, záhad a náročných soubojů, které vyžadují precizní ovládání. Juan má k dispozici nové bojové pohyby a schopnosti, které mu umožňují překonávat překážky a zároveň plnit různé úkoly a hádanky. Hra podporuje kooperativní multiplayer, takže hráči se mohou připojit k přátelům a společně se vydávat na dobrodružství. Guacamelee! 2 je plná humoru a nadsázky, která přidává další rozměr do již zábavného a chytlavého herního zážitku.

Hru můžete na PC zdarma stáhnout zde