watchOS 10 přinese příjemné vylepšení pro Apple Pay

Jednou z velkých výhod hodinek Apple Watch je možnost jejich využívání v rámci platební služby Apple Pay. Uživatelé, kteří často a rádi platí s pomocí svých chytrých jablečných hodinek, mají nyní o důvod víc se těšit na příchod operačního systému watchOS 10. Ten totiž přinese jedno žádané a dlouho očekávané vylepšení.

Operační systém watchOS 10 přináší uživatelům Apple Watch spoustu nových funkcí a také nově přepracované rozhraní systému. Kromě toho, co Apple zmínil během úvodní keynote konference WWDC 2023, se však napříč systémem skrývají i další nové funkce. Jednou ze zajímavých změn je, že uživatelé nyní mohou přidávat karty do Apple Pay přímo z hodinek Apple Watch, aniž by museli používat iPhone.

Pokud na Apple Watch s operačním systémem watchOS 10 spustíte nativní aplikaci Peněženka, objeví se vám kromě jiného také tlačítko pro přidání nové karty. Až dosud museli uživatelé za účelem přidání nové karty do Apple Pay na Apple Watch spustit nejdříve nativní Peněženku na spárovaném iPhonu a zde provést vše potřebné. S příchodem watchOS 10 ale bude konečně možné celý proces pohodlně absolvovat přímo na displeji hodinek. Zde bude možné číslo příslušné platební karty, datum platnosti a bezpečnostní kód. Pokud vaše banka nabízí dodatečné ověření pomocí SMS nebo telefonního hovoru namísto použití aplikace banky, nebudete k dokončení nastavení potřebovat iPhone.

Jedná se o malou, ale zároveň důležitou aktualizaci. V posledních několika letech Apple pomalu snižuje závislost hodinek Apple Watch na iPhonu. Uživatelé mají například přístup k nastavení watchOS přímo z hodinek a ti, kteří mají modely s mobilním připojením, mohou také telefonovat a streamovat skladby, aniž by museli mít telefon poblíž. Apple Watch samozřejmě stále potřebují ke svému fungování spárovaný iPhone, ale zdá se, že Apple aktivně usiluje o snížení míry závislosti Apple Watch na iPhonu.