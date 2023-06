Apple Watch Ultra se s příchodem watchOS 10 dočkají velmi vítaného vylepšení

Když Apple na podzim loňského roku světu představil zbrusu nové Apple Watch Ultra, nejednoho jablíčkáře zaujal mimo jiné jejich nočním režimem. Ten je k dispozici u ciferníku Wayfinder, přičemž jeho cílem je ulevit očím uživatelů při kontrolování času a další řady věcí v noci či ve tmě. Jedinou větší nevýhodou tohoto řešení byl fakt, že bylo třeba aktivovat ručně skrze otočení digitální korunky hodinek, což se však s příchodem watchOS 10 mění.

Jelikož Apple u watchOS 10 postavil ovládání operačního systému mnohem více na otáčení digitální korunkou než tomu bylo doposud, musel u Apple Watch Ultra vymyslet, jak uživatelům umožnit jednoduchou aktivaci nočního režimu právě u ciferníku Wayfinder. A jelikož je nejjednodušší ve výsledku to, co není třeba vůbec ručně řešit, rozhodl se Apple, že celou věc zautomatizuje. Noční režim se tedy bude na Apple Watch Ultra po příchodu watchOS 10 aktivovat automaticky a to díky senzoru okolního světla, kterým hodinky disponují. Jakmile senzor vyhodnotí, že je v okolí hodinek světla nedostatek, spustí noční režim ve formě červeného zobrazení ciferníku. Poté, co se množství světla v okolí uživatele zvýší, zase ciferník přepne do klasického režimu. Ve výsledku se tedy bude jednat o maximálně pohodlné řešení.