Nastavení nové Apple TV by v budoucnu mohlo být ještě snazší

Společnost Apple stále přidává další a další způsoby, jak si přizpůsobit Apple TV tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim potřebám. Operační systém tvOS 17 jde v tomto směru ještě dál a přináší kromě jiného například nový spořič obrazovky se Vzpomínkami z nativních Fotek a další funkce – to vše ovšem při současné absenci možnosti zálohování a opětného obnovení Apple TV.

Zařízení, jako je iPhone, iPad, Mac a Apple Watch podporují metody zálohování, které umožňují obnovit předchozí stav. Proces obnovy není ve všech případech plně dokonalý, ale v průběhu posledních deseti let se díky neustálým aktualizacím a vylaďování výrazně zlepšil. Do jisté míry se samozřejmě zlepšily také možnosti nastavení Apple TV. Například informace Apple ID a síti Wi-Fi můžete přenést tak, že budete mít poblíž iPhone nebo iPad. To vám ušetří několik kroků spolu s nutností manuálního vypisování příslušných údajů. K dispozici je také možnost používat jednu domovskou obrazovku, což umožňuje automatickou synchronizaci instalace a uspořádání aplikací z jedné Apple TV do všech dalších zařízení.

Zbývá ale spousta věcí, které je při instalaci nové Apple TV provést ručně – přihlášení k jednotlivým účtům streamovacích služeb a k dalším aplikacím, přizpůsobení dílčích nastavení a spoustu dalšího. Novou Apple TV naštěstí nenastavujeme každý měsíc – i tak by ale bylo skvělé, kdyby Apple v některé z příštích aktualizací svých operačních systémů tento proces uživatelům ještě více zjednodušil. Jaká vylepšení byste v tvOS uvítali vy?