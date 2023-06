Kutil přišel na skvělý způsob, jak nabíjet Teslu za jízdy a mít tak nekonečný dojezd

Vlastník Tesly a populární influencer na YouTube ItsYeBoi přišel s chytrým nápadem, jak nabíjet svůj elektromobil během jízdy. Vytvořil speciální přívěs vybavený solárními panely, který pak mohl připojit ke svému vozu. Tato sestava mu umožnila vyrábět energii za jízdy a přestože proces nabíjení trvá asi 40 hodin, vynález funguje. ItsYeBoi zakoupil samostatně solární panely a následně je namontoval na přívěs, což ho celkem přišlo na 2 500 amerických dolarů.

Ve svém videu ItsYeBoi vysvětlil celý proces i to, jak plánoval natočit solární panely tak, aby zachytily co možná nejvíce slunečního světla a zajistily efektivní přísun sluneční energie. Po připojení „solárního“ přívěsu ke svému vozu jej mohl influencer bez problémů nabíjet a myslí si, že vyrobil první zařízení pro nabíjení vozu Tesla tohoto druhu na světě.

Na jednu stranu je video trochu úsměvné, ale zároveň tento inovativní koncept nabízí fascinující pohled do pravděpodobné budoucnosti, kdy bude možné vozidla nepřetržitě nabíjet za jízdy pomocí obnovitelné energie. Myšlenka nekonečné jízdy s energií ze slunce je rozhodně eventualita, kterou by výrobci měli zvážit. Na efektivní a designově přijatelnou realizaci tohoto skvělého nápadu si nejspíš ještě nějakou dobu počkáme, ale i přesto se idea jeví velmi slibně. Jde -li něco podobného vytvořit za necelých 55 000 korun, pak v rukou inženýrů a schopných konstruktérů by i s vyšší cenovkou šlo o reálné a užitečné technologické řešení.