Jedna z nejzajímavějších novinek iOS 17 nedorazí na iPady, přestože je pro ně jako dělaná. Proč?

Přestože jsou si operační systémy iOS a iPadOS velmi podobné jak z hlediska designu, tak i funkcí, pravdou je, že zdaleka ne vše spolu sdílí. Bohužel, zatímco u některých věcí dává rozdílnost systémů smysl, jinde je naopak svým způsobem nesmyslná a tedy i poměrně nepříjemná. Do druhé kategorie lze bezesporu zařadit i absenci StandBy režimu představeného pro iPhony minulý týden spolu s iOS 17. Ač je tato vychytávka jako dělaná i pro iPady, cestu si na ně v iPadOS 17 nenajde. Důvod je zřejmě jednoduchý.

O přípravách StandBy módu jsme věděli díky řadě úniků informací ještě předtím, než jej Apple světu představil. Tato vychytávka totiž promění zamknutou a zhasnutou obrazovku při otočení telefonu na šířku v infodisplej, na kterém půjde nalézt spoustu nejrůznějších užitečných informací počínaje časem, datem, informacemi o budících a tak podobně, pokračujíc přes možnost zobrazování fotek ve stylu digitálních fotorámečků a konče třeba ovladači pro hudbu, chytrou domácnost a tak podobně. Novinkou chtěl Apple dle svých slov zajistit iPhonům využití i ve chvíli, kdy jsou zrovna nabíjeny na magnetických nabíječkách a tedy do jisté míry nevyužitelné. Háček je však v tom, že ačkoliv by seděl StandBy režim kvůli větším displejům mnohem víc iPadům než iPhonům, Apple se jej rozhodl nadělit jen iPhonům.

Důvod, proč na iPady nedorazí StandBy režim, sice Apple samozřejmě oficiálně neprozradil, nicméně sledujete-li dění kolem něj dlouhodobě, zřejmě vám je jasný stejně jako nám. Již pěkných pár měsíců se totiž šušká o tom, že v dílnách Applu vzniká zbrusu nové zařízení právě ve stylu chytrého domácího displeje, které by mělo umožňovat jednoduché ovládání chytré domácnosti, ale taktéž třeba právě zobrazování poznámek, kalendářů, počasí a tak podobně. De facto by se tedy mělo jednat o jakýsi odlehčený iPad, který by snad měl dorazit už v horizontu několika nadcházejících měsíců. A jelikož tedy ve výsledku nabídne tento produkt funkce StandBy z iPhonů, kdyby tento režim dodal Apple standardně do iPadOS 17, zbytečně by chystanou novinku ohrozil. Mnozí jablíčkáři by totiž raději sáhli po svých starých iPadech, nežli koupili zbrusu nové zařízení s do jisté míry omezenou funkčností.