5 her na macOS, které se nyní můžete zahrát zdarma

Vypěstujte si ve hře Viridi malý květináč se sukulenty, které rostou v reálném čase. Viridi je bezpečným útočištěm, místem, kam se můžete vrátit pro chvíli klidu a pohody, kdykoli to budete potřebovat. Při péči o realistické sukulenty si dokonale odpočinete.

Unsolved Case je bezplatný prequel populární kooperativní logické hry s názvem Cryptic Killer. Ponořte se do hry a vraťte se tam, kde to všechno začalo, když se ve dvou jako detektivní duo Old Dog a Ally postavíte proti Cryptic Killerovi. Poprvé v sérii se setkáte s labyrintem hádanek a výzev, které vám připravil jeden z nejprohnanějších mozků na světě. Vyřešte hádanky, rozluštěte kódy a najděte cestu ven.