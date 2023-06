PAYDAY 2 je nyní ke stažení zdarma

Pokud ještě nemáte plán na nadcházející víkend, máme pro vás fajn tip, jak jej strávit a to dokonce ve společnosti vašich přátel. Epic Games Store totiž rozdává zdarma kooperativní multiplayerovou střílečku PAYDAY 2, která vás dokáže zabavit na dlouhé hodiny a co víc, rozváže vám ruce při plnění nejrůznějších zločineckých úkolů. Je tedy rozhodně o co stát.

Payday 2 je kooperativní akční střílečka vyvinutá studiem Overkill Software. Hráči ve hře přijímají role zlodějů a plní různé loupežné mise, které zahrnují bankovní přepady, krádeže uměleckých děl a další nelegální aktivity. Hra obsahuje mnoho různých zbraní, vybavení a schopností, které hráči mohou použít k plnění misí a zvládnutí obtížných situací. Ve hře je kladen důraz na týmovou spolupráci, protože hráči musí koordinovat své akce, aby úspěšně dokončili mise. Existuje také možnost hrát hru ve více módech, včetně singleplayeru, kooperativního multiplayeru a PvP režimu. Hra nabízí rozsáhlý systém postupu a vylepšování postavy, který hráčům umožňuje odemykat nové schopnosti, zbraně a vybavení. Payday 2 také zahrnuje dynamický systém obtížnosti, který přizpůsobuje náročnost misí podle dovedností hráčů. Hra obsahuje různé herní režimy a misijní cíle, které poskytují hráčům mnoho různých způsobů, jak plnit úkoly. Díky rozsáhlému komunitnímu vývoji bylo do hry přidáno mnoho bezplatných aktualizací, nových misí, postav a obsahu.

Hru PAYDAY 2 si můžete zdarma z Epic Games Store stáhnout do příštího čtvrtka 17:00. V knihovně vám zůstane navždy.

PAYDAY 2 lze stáhnout zde