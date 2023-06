iOS 17 promění vaše fotky v animované nálepky pro iMessages

První letošní konference Applu je za námi. A tak nějak se zdá, že Apple Vision Pro zcela upozadil tolik očekávané novinky operačních systémů. Jak již bývá zvykem, Apple často na svých konferencích neřekne úplně vše. Nebo také se děje to, že podrobnosti unikají až po několika dnech. Kdo používá iMessage, bude možná z chystané novinky iOS 17 nadšený.

Nativní aplikace Zprávy podporuje na iPhonu a iPadu nálepky již několik let. V iOS 17 dojde ale k přepracování. Nově totiž bude možné vytvořit nálepku z vlastní fotografie. A jak bude tento úkon probíhat? Například ve Fotkách dlouze podržíte prst na fotografii, abyste vyvolali rozhraní Možnosti. Jakmile kliknete na „Přidat nálepku“, přenesete vybraný předmět do rozhraní nálepky. Zde pak budete moct přidat efekt nebo nálepku odstranit. Vaše výtvory pak budete moct rozesílat prostřednictvím aplikace Zprávy. Nálepky můžete vkládat jako jednotlivé obrázky nebo je přidávat do zpráv a fotografií, což je způsob, jakým nálepky od zavedení této funkce fungují. Pokud se vám představené novinky iOS 17 zamlouvají, můžete si jej sami vyzkoušet už nyní, a to za pomoci našeho návodu. Důrazně však doporučujeme, ať tak nečiníte na vašem primárním zařízení. Jak se vám WWDC líbilo?