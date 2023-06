Lionela Messiho bude sponzorovat Apple!

Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob spojí své jméno s jednou z nejlepších technologických firem všech dob – ne, to opravdu není část scénáře nějakého sci-fi, ale realita. Hvězdný fotbalista Lionel Messi totiž včera potvrdil svůj přestup z francouzského PSG do amerického Inter Miami, který hraje MLS, tedy nejvyšší americkou fotbalovou ligu. A právě jedna z částí jeho smlouvy zahrnuje podle dostupných informací sponzoring ze strany Applu. Ten totiž vysílá na své platformě Apple TV+ živé přenosy MLS a jelikož je jasné, že Messi sledovanost výrazně zvedne, z předplatitelů služby bude dostávat podíl. S trochou nadsázky se tak dá říci, že Apple nyní zažije to, co praktikuje v App Store – tedy začne platit jakousi provizi z prodeje. Nutno nicmémě dodat, že se Applu tohle vše pravděpodobně velmi vyplatí.

V současnosti si můžete Season Pass na MLS přes Apple zakoupit buď v měsíční verzi za 429 Kč, nebo na celou sezónu za 1290 Kč. Pokud si pak předplácíte Apple TV+ za 199 Kč měsíčně nebo 1990 Kč ročně, lze si k němu dokoupit MLS za výhodnější cenu 349 Kč měsíčně či 990 Kč za sezónu. Právě tato vcelku solidní sleva by mohla být ve výsledku pro mnohé uživatele lákadlem, díky čemuž by se mohla divácká základna Apple TV+ právě skrze příchod Lionela Messiho do USA zvýšit. Pokud k tomu skutečně nastane, pro Apple to bude znamenat další velký krok vpřed, jelikož zatím v počtu předplatitelů na své službě poměrně tápe. „Nahnání“ nových diváků na Apple TV+ tedy Messimu zcela určitě rád zaplatí. Jak vše bude nebo naopak nebude fungovat nicméně ukáží až nadcházející měsíce, kdy se vše rozběhne naplno.