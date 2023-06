JBL přichází s novými sluchátky Tune 670NC a 770NC. Nadchnou cenou i funkcemi

Komerční sdělení: Pokud právě pokukujete po nových sluchátkách, která by vám mohla dělat (nejen) v průběhu nadcházejících letních měsíců společnost, máme pro vás tip na dva skvělé modely. Jsou jimi konkrétně Tune 670NC a 770NC z dílny předního výrobce audio příslušenství JBL. Pojďme si je tedy v krátkosti představit.

JBL Tune 670NC

První novinkou jsou náhlavní sluchátka JBL Tune 670NC v tradičním designu s tělem tvořeným plastem v kombinaci s měkkými náušníky. Mezi hlavní benefity tohoto modelu patří kromě kvalitního zvuku zejména výdrž, která dosahuje až neuvěřitelných 70 hodin, dále pak kvalitní mikrofony pro uskutečňování handsfree hovorů, Bluetooth 5.3 s LE Audio a v neposlední řadě adaptivní potlačení hluku s funkcí Smart Ambient. Nechybí ani podpora aplikace JBL Headphones, skrze kterou si lze u sluchátek přizpůsobit celou řadu věcí přesně dle vašich preferencí. Když k tomu všemu navíc přičteme podporu zvukové technologie JBL Pure Bass, tedy jinými slovy zvuku, který můžete zažít na nejznámějších hudebních akcích po celém světě, dostáváme vskutku zajímavý audio kousek. A co víc, zaujmout dokáže nejen svými technickými specifikacemi, ale taktéž cenovkou. Cena tohoto modelu je 2490 Kč, k dispozici je v černé, modré, fialové a bílé.

Sluchátka můžete zakoupit zde

JBL Tune 770NC

Pokud jste spíš příznivci sluchátek s ještě mohutnějšími náušníky, je pro vás jako stvořený model Tune 770NC. I zde je kromě skvělého zvuku zajištěného zvukovou technologií JBL Pure Bass k dispozici například adaptivní potlačení okolního hluku s funkcí Smart Ambient nebo třeba vícebodové Bluetooth připojení, díky čemuž si tak můžete do sluchátek pouštět zvuk ze dvou zdrojů bez nutnosti přepojování. Ani zde nechybí velmi kvalitní mikrofony pro snímání hlasu či parádní až 70tihodinová výdrž. Možná nejzajímavějším benefitem těchto sluchátek je pak možnost jejich ovládání skrze tlačítka na spodní straně jednoho z náušníků, díky čemuž tak nebudete muset kvůli každé drobnosti sahat pro telefon do kapsy. A protože jsou sluchátka velmi lehká a pohodlná, s trochou nadsázky se dá říci, že jakmile je nasadíte na hlavu, přestanete o nich vědět do jejich vybití. Cena tohoto modelu je 3190 Kč, k dostání jsou v černé, modré, fialové a bílé variantě.

Sluchátka můžete zakoupit zde