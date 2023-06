WWDC 2023: Takto probíhala registrace na největší událost od uvedení iPhone

Před pár hodinami jsme se vrátil do hotelu ze starého sídla společnosti Apple Infinite Loop, kde na vás historie nakousnutého jablíčka dýchá doslova z každého rohu. Nejen, že vlastně celá ulice, vedoucí k Infinite Loop patří Applu, protože najít na ni budovu bez jeho loga je téměř nemožné, ale vlastně vše na co se zde podíváte, vám evokuje chvíle, kdy tudy chodil do práce Steve Jobs.

Právě v Infinite Loop se konala registrace na WWDC 2023, která probíhala den před samotnou akcí. Registrovat se však je možné i v den samotné WWDC, ovšem to již přímo ve Visitors centru v Apple Parku. Kdo se rozhodl pro pozdější registraci přišel tak o možnost podívat se přímo do starého kampusu Applu. Jakmile jste prošli dovnitř mezi zaměstnanci, kteří skandovali WWDC, stačilo předložit pozvánku od Applu a pas nebo občanku a automaticky jste dostali svůj badge a balíček upomínkových předmětů k WWDC 2023.

Uvnitř areálu pak bylo připraveno pohoštění, neomezené množství všech nápojl a jídel od výmyslu světa, hudba, cvičení jógy a tak podobně. Zaměstnanci si rádi popovídali o očekáváích k zítřejšímu dni nebo vám udělali selfie. Když jste se podívali do oken Infitnite Loop, mohli jste vidět historii, na kteoru se můžete podívat sami na následujících fotografiích. Pro milovníka Applu, je to zážitek na celý život a musím upřímně říct, že jsem si právě zde vzpoměl na vše, co jsem s Applem a LsA za posledních skoro patnáct let života prožil. Podívejte se sami, jak to zde vypadalo. Mě už nyní čeká jen noční spánek a v 8:00 máme sraz v Apple Parku, kde se po společné snídani v Mac’s Coffe podíváme na keynote a pak nás čeká celodenní program, až do 20:00.