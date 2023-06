WWDC 2023: Jsme v Apple Parku a čekáme na zahájení Keynote!

Již za pár hodin odstartuje suverénně nejočekávanější akce Applu v první polovině letoška, ne-li pak v celém roce. Řeč je konkrétně o úvodní Keynote vývojářské konference WWDC, na které se kromě nových generací operačních systémů Applu představí taktéž nové Macy a AR/VR headset. A jelikož jsme byli na WWDC pozváni i my a v tuto chvíli již stojíme ve frontě do areálu, máme pro vás pár dalších fotek. Organizace celé akce je zatím z našeho pohledu neuvěřitelná. Zaměstnanci Applu se nám věnují ve velkém a skoro by se až chtělo říci, že na každého návštěvníka jich připadá hned několik – jen, aby se zkrátka cítili dobře. Fronta postupuje rychle, ale i přesto si k ní Apple přistavil ze své kavárny vozíky s kávou a koblihy, aby nám čekání utíkalo rychleji a my se u něj mohli zároveň nasnídat. Zkrátka a dobře, vše na jedničku. A to nás vrchol dneška stále ještě čeká!