Představení nových Maců dnes večer potvrzeno dalším zdrojem

Dnešní úvodní Keynote vývojářské konference WWDC se nebude točit jen kolem softwarů. Ke slovu se totiž dostane dle všeho i hardware a to v poměrně velkém stylu. Kromě první generace AR/VR headsetu Applu má totiž kalifornský gigant v plánu taktéž odhalení nových Maců – konkrétně pak 15″ MacBooku Air spolu s novou generací Maců Studio. A právě představení Maců je nyní takřka 100% potvrzeno samotným Applem.

Podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu začal Apple interně informovat autorizované prodejce a Apple Story o tom, že nejspíš již zítra spustí akci Back to School, v rámci které bude rozdávat k iPadům a Macům bonusy – v minulosti šlo například o sluchátka AirPods či o dárkové poukazy k nákupu dalších Apple produktů. Tuto akci chce pak podle dostupných informací využít primárně k co největšímu rozdmýchání prodejů nových MacBooků Air a Maců Studio, které budou do akce samozřejmě taktéž zahrnuty. S ohledem na tyto informace se tedy dá očekávat start jejich prodejů možná již dnes večer, popřípadě někdy v průběhu nadcházejících dnů či týdnů. Obavy z pozdních dodávek například až v průběhu léta či podzimu jsou tedy zřejmě liché. Vše ale uvidíme samozřejmě až večer.