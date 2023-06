iOS 17: Apple představil nový OS pro iPhony s úžasnými novinkami!

iOS 17 coby nová generace mobilního operačního systému iOS je po měsících čekání venku! Pokud vás tedy zajímá, co vám od září oficiálně poběží na vašich iPhonech, v následujících řádcích se o hlavních novinkách, o kterých se Apple na Keynote rozpovídal, dozvíte vše zásadní. A že je o co stát! Novinky, které si kalifornský gigant na dnešní premiéru připravil, totiž rozhodně stojí za to.

Hovory

Applu už se nelíbilo, jak vypadá současné rozhraní příchozích hovorů. Rozhodl se jej proto de facto přepracovat do designu loni představeného Lock Screenu, díky čemuž se vám tak budou uložené příchozí hovory zobrazovat v daleko hezčí grafice než je tomu nyní. Jejich „profilové fotky“ si budete navíc moci upravit podle celé řady vašich preferencí.

Voicemail

Další velkou peckou související s komunikací je možnost přepisu hlasových přepisů hovorům, což se hodí například v případě, že nemůžete zrovna zvednout telefon, ale jste schopní číst text. Umělá inteligence a strojové učení bude vaší protistranu jednoduše poslouchat a její slova přepisovat k vám na displej. Je nicméně otázkou, zda se dočkáme této funkce i v češtině, avšak obáváme se, že spíš ne. A zamrzí to popravdě dost – takto přepisovat totiž bude možné třeba i hlasové zprávy a tak podobně.

Zprávy

Dalšího zásadního přepracování se dočkaly zprávy, ve kterých je nyní daleko jednodušší vyhledávat dříve zaslané věci, ale třeba také reagovat na zprávy (nově to půjde po vzoru Facebook Messengeru) či sdílet polohu. Apple dokonce přišel v kombinaci s Najít s vychytávkou ve formě „kontroly“ vaší polohy, kdy protistranu upozorní na to, zda jste v pořádku dorazili na místo. Jinými slovy, už nebudeme muset psát partnerům zprávy, zda jsme v pořádku dorazili či nikoliv, jelikož se díky vylepšení iMessages v kombinaci s Najít vše zautomatizuje.

Máte-li rádi samolepky nebo chcete-li stickers, i s nimi si nyní užijete daleko víc zábavy. Nálepky totiž půjde například „lepit“ přímo na fotky či zaslané zprávy, ale půjdou rovněž vytvářet z vašich fotek (a to i love photos), přičemž jejich „lepení“ bude fungovat naprosto stejně jako u těch Applem předpřipravených. Obecně se tedy dá říci, že se iMessages velmi přiblíží moderním komunikátorům typu WhatsApp či Messenger.

AirDrop

Viděli jste někdy na sociálních sítích NFC štítky přilepené k telefonům, které po přiložení cizího telefonu na něm spustily vizitku protějšího majitele telefonu? Tak přesně to nyní udělal Apple s AirDropem. Tuto novinku nazval NameDropem s tím, že přes AirDrop půjdou díky tomu sdílet de facto vaše vizitky včetně všech důležitých informací o vás a tak podobně.

Klávesnice a diktování

Apple zapracoval i na klávesnici a diktování, kterou lze velmi zjednodušeně popsat jako podstatně chytřejší. Na základě vašeho „sledování“ by měl být telefon schopný lépe předvídat, co přesně chcete psát, čímž by se mělo celkové psaní výrazně zrychlit.

Zbrusu nová aplikace Journal

Spekulace o příchodu nové aplikace se naplnily. Je jí konkrétně Journal, která bude sloužit de facto jako deníček, do kterého si budete moci poměrně chytře zaznamenávat své dny a to zejména díky zajímavému propojení s řadou dalších nativních aplikací Applu. Díky tomu tak bude možné záznamy v aplikaci doplnit třeba o fotky, kontakty, místa na mapě a tak podobně, díky čemuž budou vaše zápisky velmi komplexní. Aplikace by vás navíc měla motivovat k tomu, aby zápisky stály skutečně za to a vy jste si tedy mohli svůj život zaznamenat vskutku barvitě.

StandBy

Potvrdily se rovněž spekulace o příchodu nového režimu StandBy, který promění iPhone při jeho natočení do vertikální polohy na chytrý displej, který vám kromě hodin dokáže zobrazovat vaše oblíbené fotky, ale třeba i kalendáře, počasí, ovládací prvky pro vaší chytrou domácnost či celou řadu dalších widgetů, jelikož právě na těch je tato novinka založena. Samozřejmostí je zde integrace Siri, skrze kterou lze StandBy ovládat.

Siri

Hlášce „Hey Siri“ odzvonilo. Umělou asistentku Applu totiž budete nově aktivovat skrze hlášku „Siri“, což by mělo její aktivaci celkově velmi zrychlit.