iOS 17 beta vyjde již dnes a těchto 7 věcí zaručeně přinese

Na dnešní večer má Apple naplánovanou úvodní Keynote letošní vývojářské konference WWDC, což znamená ve výsledku mimo jiné to, že se již dnes večer dočkáme i vydání prvních vývojářských beta verzí iOS 17 a dalších systémů. A jelikož toho o nové verzi iOS 17 v předešlých týdnech uniklo skutečně spoustu, můžeme již nyní s několikahodinovým předstihem říci, že minimálně následujících 7 novinek beta zaručeně přinese.

V posledních letech se Apple na vylepšení svých nativních aplikací zaměřil poměrně ve velkém stylu a zdá se, že v tomto duchu hodlá pokračovat i v letošním roce. U nativní aplikace Peněženka v iOS 17 se proto předpovídá spousta zajímavých upgradů v čele s možností rozčlenit karty do sekcí podle jejich typu. Namísto jedné nepřehledné hromady všech uložených věcí ve Wallet bychom se tak měli dočkat složek, mezi kterými bude velmi jednoduché procházet a které nám umožní rychle najít přesně tu kartu, kterou zrovna ve Wallet hledáme.

Aplikace pro zapisování myšlenek a emocí

Nativních aplikací není nikdy dost, tedy alespoň podle Applu. V iOS 17 bychom se tak měli minimálně jedné, ale pravděpodobněji spíš dvou nových aplikací dočkat, přičemž v obou případech budou mít co do činění s duševním zdravím. Do iOS 17 totiž dorazí aplikace pro zaznamenávání vašich myšlenek a pocitů, tedy de facto jakýsi osobní deníček s následnou možnosti analyzování vašeho psychického stavu. Počítá se ale i s aplikaci či minimálně novou možností ve stávajícím Zdraví pro zaznamenávání emocí a nálad. Ty budou následně dle všeho „napojeny“ na další metriky ve Zdraví, díky čemuž se tak dozvíte, jakou tepovou frekvenci jste měli u toho a toho pocitu a tak podobně.