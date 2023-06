AR/VR headset Applu dorazí v šesti barvách a dvou úložných variantách

Již za pár hodin by měl Apple představit světu jeden z nejočekávanějších produktů posledních let ve formě jeho prvního AR/VR headsetu. Na tom totiž pracuje již řadu let ve snaze vytvořit produkt s potenciálem změnit technologický svět. A díky dalšímu úniku informací o něm víme zase o něco víc.

Poměrně spolehlivý leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou @billbil_kun prozradil před pár hodinami konkrétně to, že dle jeho zdrojů dorazí headset hned v šesti barevných variantách a dvou variantách úložných. K dispozici má být konkrétně černá, modrá, šedá či růžová, přičemž poslední barvu zdroje leakera bohužel neznají. Co se pak týče úložiště, na váběr bude ze 128 a 256GB modelu, z čehož lze do jisté míry usoudit, že aplikace pro headset by nemusely být příliš náročné na úložiště, jelikož obě interní úložiště nejsou nikterak vysoká. Bohužel, zdroje leakera opět zopakovaly to, že se u produktu počítá s velmi vysokou cenou pohybující se kolem 3000 dolarů. Produkt tedy nebude rozhodně pro každého.