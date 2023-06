Recenze ub+ Alphorn S2+: Stylové repro (nejen) do obýváku

V dnešní recenzi se podíváme na velice zajímavý kousek od společnosti ub+, konkrétně na reproduktor Alphorn S2+. Ten na první pohled určitě většinu čtenářů zaujme svým designem (věrným čtenářům pak tento design může být lehce povědomý…), výrobce ovšem tvrdí, že nejenom design je u tohoto kousku povedený. Pojďme se tedy podívat, jak si tato stylovka za bratru 8 tisíc korun vede v testu.

Specifikace

V redakci se nám sešla rovnou dvojice modelů Alphorn S2 a to rovnou v obou dostupných barevných variantách – černé a bílé. Dvojice reproduktorů se přímo nabízí vzhledem k tomu, že tento model podporuje automatické párování dvou kusů, díky kterému je možné tyto bezdrátové reproduktory používat v tzv. surround režimu. K němu se však ještě dostaneme v dalších kapitolách. Srdcem reproduktoru je jeho zvuková soustava, která se u tohoto modelu skládá celkem ze čtyř měničů, a to dvěma 4″ basovými měniči (woofery) a dvěma 1,5″ výškovými měniči (tweetery) s celkovým výkonem 44W. Frekvenční rozsah sestavy se pohybuje v rozmezí 38 Hz – 20 kHz. Vnitřní schéma reproduktoru si můžete prohlédnout na obrázku níže.

Vzhledem k tomu, že jde o bezdrátové reproduktory, se uvnitř nachází i integrovaný akumulátor o kapacitě 2200 mAh, který umožní až 20 hodin přehrávání bez nutnosti připojení k elektrické síti. O nabíjení a případné permanentní zapojení do sítě se následně stará přibalený USB-C kabel s nabíjecím adaptérem. Nabití reproduktoru dle výrobce trvá tři až šest hodin v závislosti na míře vybití a rychlosti použité nabíječky. Pro bezdrátovou komunikaci reproduktor využívá Bluetooth 5.0, pro přehrávání zde pak najdeme podporu pro kodeky aptX, aptX LL, SBC a AAC. Reproduktor má téměř ideální kruhový tvar o průměru 25 cm a váží 2,7 kg.

Provedení

Jak již padlo výše a je zřejmé z přiložených fotografií, reproduktor má téměř ideální kulovitý tvar, ve kterém jsou na bocích uspořádány jednotlivé výdechy pro instalované měniče, centrální částí reproduktoru pak ze předu dozadu prochází akustický kanál. Výdechy jsou pokryty kovovou mřížkou, zbytek těla reproduktoru je pak z lesklého a kvalitního plastu. Na něm je sice vidět (především pak na černé variantě) každé smítko prachu a otisk prstů, vizuálně jde však o velice líbivé řešení. Reproduktor ovšem v balení nedostanete jen tak samotný, u každého modelu se nachází ještě specifické příslušenství, které se na celkovém designu také podepisuje.

Jde o dřevěné přírodně lakované nožičky, které se vrtají na speciální pogumovanou základnu, a které je možné využít celkem ve třech různých výškách (na foto v nejvyšší možné konfiguraci, ve které dosahuje základna cca 90 cm). Kromě nožiček pak najdeme v balení ještě designový kožený popruh, který je třeba přidělat na reproduktor provlečením skrze připravená nerezová oka. Na reproduktoru být nemusí, nicméně i tento doplněk mu sluší. Rozhodně pak přijde vhod v momentech, kdy chcete s reproduktorem manipulovat. V neposlední řadě se nachází v balení také policový stojan který přijde vhod v případech, kdy nebudete chtít využít přibalené nožičky a reproduktor si budete chtít postavit jen na polici.

Ovládání

Vzhledem k tomu, že jde o bezdrátový reproduktor, se jeho ovládání řeší primárně prostřednictvím telefonu nebo jiného zařízení, které je k reproduktoru připojené. Z hlediska fyzických tlačítek se zde nachází pouze tři, skryté v zadní části reproduktoru společně s USB-C a 3,5 mm audio konektorem. Tyto tlačítka slouží k vypnutí/zapnutí, párování a změně hlasitosti, resp. přepínání přehrávané hudby. Pro další možnosti ovládání je třeba využít doprovodnou aplikaci UB+ SEEK. Skrze ní je možné využívat základní ovládací prvky, kromě toho však také nabízí možnost úpravy ekvalizéru (včetně několika hotových presetů) a především pak spuštění automatického párování reproduktorů do surround režimu. To je pochopitelně možné i za použití fyzických tlačítek, aplikace však celý proces podstatně zjednodušuje a zrychluje. Aplikace také nabízí možnost aktualizace softwaru a přepínání připojených zařízení. Za dobu testování došlo k její aktualizaci a jak se zdá, vývojáři pilně pracují na jejím průběžném zlepšování.

Zvuk

Zvukový přednes těchto reproduktorů je skutečně povedený. Ať už je to díky konstrukci či z jiného důvodu, reproduktory skvěle dokáží vyplnit prostor v místnosti a rozprostřít přehrávanou hudbu kolem svých posluchačů. Z hlediska přesnosti a čistoty zvuku je nejlepší umístění posluchače zhruba do 90 stupňů před reproduktory, ovšem i boční poslech není vůbec špatný. Vzhledem k designu a určení jde však primárně o zacílenou soustavu a výrobce se zde o bezchybný 360 stupňový zážitek ani nesnaží. Reproduktor dokáže nabídnout velice vyvážený poslech, díky doprovodnému ekvalizéru je ovšem možné si zvukový profil vyladit dle svých osobních preferencí. Basová složka umí být velice hutná, ovšem bez nepříjemného zkreslení celkového zvukového projevu. Basy jsou spíše cítit než slyšet, a to je dobře. Výškové frekvence pak reproduktor, resp. jeho tweetery zvládají skvěle a bez problémů si poradí se všemi možnými žánry. Právě díky dostupnému ekvalizéru jde o velice univerzální kousek techniky, který s přehledem zvládá jak mluvené slovo, tak akustický koncert či nějaké rockové/metalové peklo. Z hlediska zvukové stránky si rozhodně není na co stěžovat.

Závěr

ub+ Alphorn S2+ jsou designově neobvyklé bezdrátové reproduktory, jejichž povedený design je doplněný ještě povedenější zvukem. Díky svému neotřelému designu skvěle doplní jakýkoliv moderní obytný prostor, díky přibalenému příslušenství je možné využívat různé typy umístění. Reproduktory dokonce nabídnou i plně bezdrátový režim jakkoli si osobně myslím, že jim to spíše více sluší ve statické podobě vedle televize či audio systému. Tak jako tak jde o povedený kus hardwaru, který potěší jak po vizuální, tak po zvukové stránce. Pokud hledáte něco neobvyklého, zkuste se porozhlédnout právě tímto směrem.

Reproduktory ub+ Alphorn S2+ si můžete za 9 990 Kč zakoupit přímo u distributora nebo u vybraných autorizovaných prodejců