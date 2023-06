Souhrn spekulací: AR/VR headset a iPhone 16

Úvodní Keynote k letošní vývojářské konferenci WWDC se blíží. Jednou z novinek, které by se měly na konferenci představit, je dlouho očekávaný AR/VR headset, a právě ten bude hlavním tématem našeho dnešního souhrnu spekulací. Řeč ale přijde například také na iPhone 16.

Únik podrobností o Apple AR/VR headsetu

Již po víkendu se možná dozvíme, jak vypadá AR/VR headset z dílny společnosti Apple a co všechno vlastně umí. Ještě před úvodní Keynote k letošní vývojářské konferenci WWDC, na které se možná headset představí, stihly uniknout zajímavé detaily. O jejích sdílení se postaral známý analytik Ross Young, který s odvoláním na důvěryhodné zdroje uvedl, že by headset měl být vybaven dvojicí 1,41″ microLED panelů s jemností 4000 ppi a jasem 5000 nitů. Pokud se tato spekulace potvrdí, bude se Apple moci pochlubit jedním z nejkvalitnějších displejů pro AR/VR headset na trhu – nechme se překvapit.

Displeje iPhonů 16 Pro

Letošní iPhony 15 sice budou představeny až v září, to ale nijak nebrání v šíření spekulací, odhadů a úniků, týkajících se iPhonů 16, které spatří světlo světa v příštím roce. iPhony 16 by se od svých předchůdců měly v řadě detailů lišit – kromě jiného by podle nejnovějších informací měly nabídnout také odlišný poměr stran. Co se rozměrů týče, měly by úhlopříčky displejů iPhonů 16 činit 6,3″ a 6,9″, a měly by také nabídnout jiný poměr stran. Zatímco šířka displejů zůstane zachována, mělo by podle všeho dojít k prodloužení výšky displeje.

Koncept AR/VR headsetu od Applu

Náš dnešní souhrn spekulací zakončíme další zprávou, týkající se AR/VR headsetu z dílny společnosti Apple. Tentokrát se ovšem nejedná o žádnou spekulaci ani únik, ale o zajímavý koncept. Ten se ukázal ve videu na youtubovém kanále Concept Central. Video s názvem Introducing Apple Reality Pro ukazuje překvapivě realistický koncept headsetu, za který by se Apple rozhodně nemusel stydět. Jak se vám líbí?