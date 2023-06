Takto láká Apple na blížící se představení iOS 17 na Twitteru

Vývojářská konference WWDC klepe na dveře, což pro Apple znamená jediné – poprask kolem ní je třeba rozdmýchat co nejvíc je to jen možné. O to se nyní pokouší i na Twitteru skrze hashflagy, které se pro něj staly již jakousi tradicí.

Hashflag použil Apple vůbec poprvé v roce 2020 u Keynote, na kterém odhalil novou generaci iPadů Air a Apple Watch. O měsíc později pak totéž, byť s jinou grafikou, zopakoval při představení iPhonů 12 s HomePody mini a poté pak i u prvních Maců s procesory Apple Silicon. Speciálního hashflagu jsme se dočkali i u první letošní Keynote, která přinesla nové iMacy, AirTagy, Apple TV a iPady Pro. Asi vás proto nepřekvapí, že ani WWDC nemohl kalifornský gigant s hashflagem vynechat. Jak jej “zaktivovat”?

Odpověď na výše uvedenou otázku je velmi jednoduchá. Stačí totiž jen na Twitter tweetnout #WWDC23. Jakmile tak učiníte, objeví se vedle hashtagu jablíčko coby logo Applu designově shodné s tím, které je využito v pozvánkách na akci. Jedná se tedy o hezký prvek, kterým lze váš Twitter ozvláštnit a který na WWDC dokáže upozornit více než dobře. V textu si jej totiž všimne zkrátka každý.

Vývojářská konference WWDC odstartuje příští pondělí. Její úvodní Keynote je naplánována na 19:00 našeho času s tím, že přinese suverénně to nejzajímavější z celého týdne. Dočkáme se na ní totiž například odhalení nových verzí všech operačních systémů spolu, které Apple vydá pro veřejnost v průběhu září. Očekává se ale rovněž i odhalení nové generace MacBooků či AR/VR headsetu.