Pozvánka na představení iOS 17 a dalších novinek obsahuje skrytý easter egg. Vyzkoušejte si jej i vy

Zhruba před měsícem Apple potěšil svět rozesláním pozvánek na svou vývojářskou konferenci, na které by měl ukázat kromě nových generací jeho operačních systémů třeba i řadu hardwaru. Co přesně mezi ním bude sice kalifornský gigant neoznámil, obecně se však počítá s příchodem AR/VR headsetu nebo třeba MacBooků. Pokud se již Keynote nemůžete dočkat, máme pro vás příjemnou zprávu – čekání si můžete alespoň mírně zkrátit hezkým easter eggem, který Apple skryl přímo do svých webových stránek. Vyzkoušet si jej navíc může prakticky kdokoliv z vás – stačí k tomu jen vlastnit iPhone či iPad s podporou AR.

Pokud si chcete easter egg vyzkoušet, navštivte přes Safari na iPhonu či iPadu tuto stránku a prstem tapněte na grafiku WWDC – tedy na logo Applu, které se různě vlní. To je tentokrát i hlavním prvkem celého easter eggu, jelikož si různě vlnící logo můžete prohlédnout ze všech stran

. Easter egg si můžete jako již tradičně vyzkoušet jak přímo v prostoru kolem vašeho okolí, tak i jen na šedém pozadí bez nutnosti jakéhokoliv skenování ploch okolo. Jedná se sice o drobnost, avšak rozhodně je zajímavá.