Kolik si vyděláte za montáž iPhonů 15 (Pro)? Žádná sláva to není

Léto je již řadu let neodmyslitelně spjaté se startem hromadné výroby nové generace iPhonů, přičemž ani letošek nebude v tomto směru samozřejmě výjimkou – a to bohužel ve všech směrech. I letos se totiž zdá, že mají čínské fabriky Foxconnu využívané pro kompletaci iPhonů problémy s náborem zaměstnanců, kterých je právě na hlavní výrobní sezonu vždy potřeba najmout desítky tisíc navíc. Jako již tradičně se je proto snaží namotivovat penězi a to jak ve formě – na čínské poměry – solidní hodinové mzdy, tak i bonusů. Kolik to ale vlastně je?

Fotogalerie iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu iphone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iPhone 15 Pro usb-c iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Ultra Apple iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Pro Ultra Apple Vstoupit do galerie

Podle čínských médií v čele se South China Morning Post nyní vyplácí Foxconn dělníkům sestavujícím iPhony až 21 juanů na hodinu, tedy asi 65 Kč. Co se pak týče bonusu, po odpracování minimálně 90 dní v továrně vzniká nárok na bonus 3000 juanů, tedy asi 9360 Kč, přičemž dalších 500 juanů (tedy asi 1560 Kč) můžou pracovníci získat za přivedení nového pracovníka. Jak tedy můžete sami vidět, částky, za které jsou iPhony kompletovány, jsou doslova k smíchu, přičemž důležité je si uvědomit i to, že směny jsou mnohdy i více než dvanáctihodinové s prakticky nulovým volnem mezi nimi (samozřejmě vyjma spánku). Jedná se tedy o extrémně tvrdě vydřené peníze, na což ostatně dlouhodobě poukazují i mnohé organizace na ochranu lidských práv. Podmínky ve fabrikách na výrobu iPhonů se však ne a ne změnit, což ale zcela objektivně řečeno platí i u ostatních výrobců smartphonů. Apple tedy v tomto směru rozhodně není výjimka.