Tuto funkci bájné AirPower by měl Apple uvolnit ostatním výrobcům, jablíčkáři by byli nadšení

Když Apple v září roku 2017 představil nabíječku AirPower, srdce mnohých jablíčkářů byla tehdy naplněna nadšením. Následně cupertinský gigant nezapomněl poznamenat, že budoucnost nabíjení je přece bezdrátová, což vývoj postupně potvrdil. Bohužel následovalo zklamání, když společnost v březnu 2019 své plány s AirPower zrušila. Koncepce však byla rozhodně zajímavá, a to do té míry, že by se jí mohl Apple minimálně v jednom ohledu inspirovat i dnes.

Samozřejmě, že aktuální nabídka trhu schopnosti AirPower v mnohém převyšuje. A’t už jde o rozšířené nabíječky Nomad, Belkin a další, je dnes z čeho vybírat a bezdrátové nabíjení v současnosti většina uživatelů považuje za naprostý standard. I Apple nakonec přišel s vlastním řešením v podobě Dvojité nabíječky MagSafe, která ovšem neřeší situaci, kdy potřebujete nabíjet iPhone, AirPods i Apple Watch. V takovém případě lze sáhnout třeba k magnetickému rychlonabíjecímu USB-C kabelu k Apple Watch. Ale právě tady narážíme na to, co bylo na AirPower specifické. K nabíjení hodinek totiž neměla používat magnetickou fixaci, ale namísto toho byla protkána hustým uspořádáním nabíjecích cívek založených na principu Qi a firmwaru, který měl komunikovat mezi podložkou a zařízeními.

Zatímco iPhone i AirPods lze nabíjet díky podpoře Qi standardu prakticky na jakémkoli povrchu pro bezdrátové nabíjení, Apple Watch tuto výhodu nemají. Rozhodně by při tom šlo o vymoženost, pro kterou by mnozí uvažovali o upgradu. Počínaje nárůstem velikosti u hodinek Apple Watch Série 7 společnost Apple celkově zvýšila limit rychlosti nabíjení. Teď už tedy jen zbývá, aby nám Apple dal podporu Qi v příští generaci svých chytrých hodinek a svět bude v tomto směru zcela spokojený.