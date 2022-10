Podívejte se na video funkčního prototypu bájné nabíječky Apple AirPower

Jen málokterý produkty vzbudil v minulosti tak velkou vlnu kontroverze jako nabíječka AirPower. Nikoliv však proto, že by byla špatná či naopak dobrá, ale zkrátka proto, že jí Apple nejprve oznámil a poté zrušil se slovy, že jí nedokáže vytvořit tak, jak původně zamýšlel. A právě tato slova rozdělila jablíčkáře na dva tábory, kdy jeden Apple chválil za to, jak se k celé záležitosti postavil, druhý se mu však vysmál s tím, že konkurence by AirPower stvořit dokázala. Ať už jste zastánci kteréhokoliv tábora, neměli byste si nechat ujít nové video skvělého kanálu Unboxing Therapy, ve kterém si hlavní roli zahrál právě prototyp AirPower, který je dokonce i funkční, byť jen částečně. Nabíjet totiž dokáže jen jedno zařízení, nenabízí podporu Apple Watch a nenabijete přes něj ani novější iPhony než X. I tak je však na celé zařízení velmi zajímavý pohled a je do jisté míry škoda, že se Applu nikdy (nebo alespoň doposud) nepodařilo veřejnosti dodat.