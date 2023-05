Applu unikly detaily o displejích v AR/VR headsetu! Budou famózní

Od představení prvního AR/VR headsetu z dílny Applu nás dělí už méně než týden. Nikoho proto asi příliš nepřekvapí, že o tomto produktu uniká na světlo světa čím dál tím větší množství nejrůznějších detailů, které jej s předstihem poodhalují. O sérii dalších se před pár hodinami postaral velmi přesný analytik Ross Young, který má skvělé zdroje zejména ve světě displejů. Co díky němu víme nového?

Young na svém twitterovém účtu prozradil konkrétně detaily ohledně dvojice vnitřních displejů, kterými bude headset disponovat. Jeho zdroje tvrdí konkrétně to, že pro každé oko je v zařízení nachystán 1,41“ microLED panel s neuvěřitelnou jemností 4000 pixelů na palec a možná ještě více neuvěřitelným jasem 5000 nitů. Jen pro srovnání, Meta Quest 2 má maximální jas 100 nitů, HoloLens 2 mají 500 nitů a PSVR 2 nabízí v maximu 265 nitů. AR/VR headset Applu by tedy měl v tomto směru konkurenci strčit bez problému do kapsy, což je rozhodně pozitivní. Na kvalitě displejů totiž bude do značné míry celý úspěch produktu postaven. Na druhou stranu, kvalita displejů je samozřejmě jen jedno z kritérií, které potřebuje AR/VR headset k úspěchu. Pokud se však podaří dotáhnout Applu k dokonalosti i ty další, je na co se těšit.