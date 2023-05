Nejen MacBook Air? Na WWDC má dorazit i nový MacBook Pro a Mac Studio!

Již za necelý týden odstartuje jedna z nejočekávanějších akcí letošního roku ve světě Applu. Řeč není samozřejmě o ničem jiném nežli o vývojářské konferenci WWDC, na které kalifornský gigant pravidelně odhaluje nové generace svých operačních systémů. A jak se zdá, letos nezůstane jen u nich.

Že Apple na letošní WWDC světu ukáže svůj první AR/VR headset není již pěkných pár měsíců žádným tajemstvím. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o chystaném 15“ MacBooku Air M2, který by měl doplnit svého loni představeného 13“ bratříčka. Reportér Mark Gurman z Bloombergu nicméně přišel nyní s tím, že to vypadá, že se na WWDC dočkáme i představení nové generace 13“ MacBooku Pro spolu s novým Macem Studio, jelikož oba tyto modely mají vstoupit počátkem příštího týdne do trade-in programu, což dělá Apple zpravidla ve chvíli, kdy hodlá představit novo novou generaci daného produktu. Je nicméně otázkou, co by tyto stroje mohly přinést.

Zatímco u Macu Studio by dával smysl čip použitý v MacBoocích Pro představených na začátku letoška, u MacBooku Pro 13“ jsou vylepšení zcela zahalena tajemstvími. To proto, že by u něj použití procesoru řady Pro příliš nedávalo smysl a s příchodem nové generace základního čipu řady M se zase nyní nepočítá. Možná se tedy dočkáme „jen“ designového upgradu při zachování současných vnitřností. I to by však bylo ve výsledku docela potěšující, jelikož je designově 13“ MacBook Pro mezi ostatními Apple produkty již skutečně zastaralý.