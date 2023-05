Na Macy zřejmě míří jedna z nejoblíbenějších her poslední doby

Na Macích si sice nezahrajete ani zdaleka tak dobře jako na klasických počítačích, čas od času na ně však přeci jen dorazí hry, které rozhodně stojí za pozornost. Po nedávném vydání nejnovějšího Resident Evil bychom se na nich měli v dohledné době dočkat další pecky v podobě No Man’S Sky. Vyplývá to alespoň z tweetů jablíček, které na svůj účet před pár hodinami zničehonic přidal jeden z tvůrců hry. A jelikož v minulosti podobným stylem rád leccos s předstihem prozrazoval, je poměrně pravděpodobné, že „teasuje“ právě příchod titulu na Macy. Je však samozřejmě otázkou, jak rychle se tak stane, jelikož kromě emoji jablka od něj nevíme již zhola nic.

