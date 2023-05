WhatsApp se brzy dočká dalšího skvělého vylepšení, které určitě oceníte

Tvůrci komunikační aplikace WhatsApp se snaží neustále přicházet s novými a novými funkcemi. V dohledné době by se uživatelé mohli dočkat výrazného a užitečného vylepšení, které by mohlo usnadnit přidávání kontaktů a které by rovněž přispělo k ještě většímu vylepšení soukromí.

Pokud si v současné verzi aplikace WhatsApp chcete někoho přidat do kontaktů, neobejde se to bez vzájemného sdělení telefonních čísel. Druhou možnost představuje sdílení QR kódu, tato varianta ale může být pro některé uživatele příliš krkolomná a sdílení QR kódů nemusí být vždy spolehlivě a bezpečné.

Spousta uživatelů také nerada sdílí svá telefonní čísla, obzvlášť v případech, kdy vědí, že budou WhatsApp využívat v podstatě jen k písemné komunikaci. Tvůrci aplikace si očividně tuto skutečnost také uvědomují, a podle informací důvěryhodného serveru WABetainfo by již v dohledné době mohli zavést možnost přidávání kontaktů do WhatsAppu pouze na základě přezdívky. Možnost zadání přezdívky se podle zmíněného serveru objevila ve verzi aplikace WhatsApp pro Android, což znamená, že se již brzy mohla funkce plně rozšířit mezi všechny uživatele.