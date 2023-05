Tyto 3 tablety BMAX nyní získáte díky slevovým kódům za fantastické ceny

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad pořízením nového tabletu, ale nechce se vám za něj utrácet příliš mnoho peněz? Pak jsou pro vás jako stvořené modely z dílny společnosti BMAX, které nabízí velmi dobré technické specifikace, přestože je jejich cena více než přívětivá. A se slevovými kódy je nyní ještě lepší.

BMAX MaxPad i9 Plus

Jedná se o designově povedený tablet tlustý jen 10,1 milimetru a těžký 480 gramů. Zařízení disponuje 10,1“ displejem s HD rozlišením, které vám bude na standardní procházení internetu či multimédií zcela určitě dostačovat. Dalším pozitivem tohoto zařízení je velmi slušný čtyřjádrový procesor Rockchip RK3566 doplněný o GPU Mali-G52 a 4GB RAM paměti a 64GB interního úložiště. K dispozici je nicméně i slot na microSD karty, takže se nízkého úložiště obávat rozhodně nemusíte. Co se týče dalších vlastností tabletu, počítat můžete s duálními reproduktory, podporou 5G sítí, USB-C nebo třeba ANdroidem 12.

Běžná cena tabletu je 103,92 euro, díky slevovému kódu HECI9P jej však můžete získat jen za 85,92 euro.

BMAX MaxPad i9 Plus zakoupíte zde

BMAX MaxPad i10 Pro

Pokud vám předešlý model nestačí, mohl by se vám líbit tablet BMAX MaxPadi10 Pro s jeho 10,1“ Full HD displejem, 4 GB RAM pamětí a čipsetem Unisoc T310. Kromě velmi solidního výkonu zde nicméně můžete počítat třeba i s tloušťkou pouhopouhých 8,99 milimetrů či hmotností 420 gramů, díky čemuž vypadá tablet vskutku elegantně. Mezi další benefity svojí podpora microSIM karet či LTE, ale třeba také velmi solidní fotosoustava, díky které si užijete kvalitní focení i přes tablet.

Běžná cena tohoto tabletu je 124,34 euro, díky slevovému kódu HECI10P jej však můžete získat jen za 100,34 euro.

BMAX MaxPad i10 Pro zakoupíte zde

BMAX MaxPad i11 Plus

Pro opravdové fajnšmekry je tu model BMAX MaxPad i11 Plus s jeho 8 GB RAM pamětí a 128 GBúložištěm. Toto zařízení disponuje překrásným 10,4“ displejem, čipsetem UNISOC T616, Androidem 12, podporou LTE, ale hlavně těžko uvěřitelnou tloušťkou pouhých 7,7 milimetrů a hmotností 466 gramů. Rozhodně se tedy jedná o mimořádný kousek. To lze ostatně o tabletu říci i v souvislosti s jeho baterií. Díky 6600 mAh akumulátoru totiž vydrží zařízení v provozu bez problému po celý den. Zkrátka a dobře, je o co stát.

Běžná cena tohoto tabletu je 176,3 euro, díky slevovému kódu HECI11P jej však můžete získat jen za 146,3 euro.

BMAX MaxPad i11 Plus zakoupíte zde