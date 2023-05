Tyto dvě nové nativní aplikace dorazí v iOS 17!

Zatímco v předešlých letech byl Apple na nové nativní aplikace pro iPhony poměrně skoupý, letos tomu má být u iOS 17 přesně naopak. Podle celé řady informací v čele s těmi od reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž pro „sedmnáctkový“ systém připravené hned dvě nativní aplikace, kterými bude chtít jablíčkáře zaujmout. A nutno dodat, že potenciál na to rozhodně mají.

První chystanou aplikací má být jakýsi zápisníček, který bude uživatelům jednoduše sloužit k zapisování všeho, co se jim přes den událo, co je zaujalo, nad čím přemýšleli a tak podobně. K této činnosti lze sice využít samozřejmě i aplikace typu Poznámky, ale nová aplikace má být přizpůsobena svým rozhraním i možnostem právě jakémusi toku lidského života a myšlenek, takže by měla být v tomto směru uživatelsky mnohem přívětivější než tomu je právě u Poznámek. Ty totiž vsází logicky zejména na univerzálnost, aby je bylo možné využít k celé řadě nejrůznějších věcí.

Koncept iOS 17 koncep iOS 17 (1) koncep iOS 17 (2) koncep iOS 17 (3) koncep iOS 17 (4) koncep iOS 17 (6) koncep iOS 17 (5) koncep iOS 17 (7) koncep iOS 17 (8) koncep iOS 17 (9) koncep iOS 17 (10) koncep iOS 17 (11) koncep iOS 17 (12) koncep iOS 17 (13) koncep iOS 17 (14) koncep iOS 17 (15) koncep iOS 17 (16) koncep iOS 17 FB Vstoupit do galerie

Druhou a dost možná zajímavější aplikací má být sledovač nálady uživatele. Ten má být propojen s aplikací Zdraví a uživatelům má umožňovat ručně zaznamenávat to, jak se zrovna v daný den, danou hodinu či v danou situaci cítí. K zaznamenaným pocitům a emocím půjdou dopsat různé poznámky a tak podobně, aby si mohli uživatelé lépe po nějakém čase vybavit danou situaci, ve které se cítili komfortně či naopak nekomfortně a té se v budoucnu vyvarovat nebo naopak vystavit. V aplikaci Zdraví pak bude dle všeho k dispozici graf, který bude odhalovat, jak se nálada uživatele vyvíjela v čase, přičemž možné je i napojení na další data, která jsou ve Zdraví k dispozici. Překvapením by nebylo například určité propojení s tepovou frekvencí snímanou přes Apple Watch, aby uživatel viděl, jak mu v dané emoci pracuje srdce a tak podobně. Zkrátka a dobře, čekají nás vskutku zajímavé věci.