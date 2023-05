Apple získal jednu z nejprestižnějších reklamních cen

Společnost Apple nedávno získala jedno z nejuznávanějších ocenění v oblasti reklamy, a to za klip z roku 2022 „The Greatest“ zpracovávající téma zpřístupnění, jež poskytují Apple zařízení lidem s různými handicapy, za píseň Rihanny „Stay“ na Apple Music a další vytvořený obsah.

Slavnostní ceremoniál The One Show se konal v newyorském Hammerstein Ballroom. Pořádá jej celosvětová nezisková organizace One Club for Creativity, která oslavila 50. výročí svého vzniku. Tato přehlídka reklamních cen je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu, do níž se v roce 2023 přihlásilo 20 166 prací z 69 zemí světa.

Cenu Best of Show a Best of Discipline v kategoriích Brand-Side/In-House si za zmíněný „The Greatest“ odnesl Apple London a Apple Cupertino. Klip byl uveden 3. prosince 2022 u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením a ukázal neutuchající oddanost společnosti Apple stran možností zpřístupnění.

Cílem přihlášení „The Greatest“ do soutěže bylo zvýšit povědomí o inovacích v oblasti přístupnosti vyvinutých společností Apple na podporu osob s postižením. Snímek se snaží ukázat handicap v novém světle a oslavit možnosti, které zprostředkovávají technologie společnosti Apple v rámci každodenního života. Práce přitom získala na přehlídce hned 6 různých ocenění.

Celkově se stal Apple jedním z prominentních vítězů a prakticky ovládl celý večer, o čemž svědčí také zisk One Show Pencil, které má ve svém odvětví obrovskou váhu a do se rukou dostane opravdu jen těm nejlepším.

Cena, která se dočkala redesignu, aniž by ovšem popírala svého předchůdce, jejímž autorem byla před 5 desetiletími ikona odvětví George Lois a jehož syn George, byl přítomen na pódiu při odhalování nové verze, je nyní větší, má křišťálový korpus obklopující černé kovové jádro v případě ocenění Best of Show a zlaté jádro pro vítěze kategorií Best of Discipline a Best Of the Year.

Vedle výhry v kategorii Brand-Side/In-House dosáhla společnost Apple hned 3 dalších vítězství. V kategorii Hudba a zvuk to bylo Best of Discipline za skladbu Rihanny – „Stay“ vytvořenou pro Apple Music.

Kus „Share the Joy“ reprezentující Apple s AirPods Pro a vzniknuvší na základě spolupráce Media Arts Lab Los Angeles, Blacksmith New York a MJZ si také připsal ocenění Best of Discipline v kategorii Moving Image Craft & Production, přičemž stejnou cenu za práci pro Apple si TBWA v kooperaci s OMD odnesla v kategorii Out of Home za práci „Public Displays of Encouragement“.

Generální ředitel The One Club, Kevin Swanepoel k ziskům Applu řekl: „Společnost Apple letos skutečně zaválela, práce jako The Greatest a R.I.P. Leon ukazují značku mimořádně inovativním a inspirativním způsobem“ a dodal: „rádi říkáme, že skvělá kreativita znamená skvělý byznys a pokračující úspěch společnosti Apple je důkazem, že tyto dvě věci jdou skutečně ruku v ruce.“