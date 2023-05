Známe výrobní cenu AR/VR headsetu Applu. Vyrazí vám dech

Společnost Apple by již za pár týdnů měla na červnové vývojářské konferenci WWDC představit svůj dlouho očekávaný první AR/VR headset. Jeho cena by se podle aktuálních spekulací měla pohybovat kolem 3 tisíc dolarů. Kolik ale bude stát výroba každého kusu tohoto zařízení?

Někteří analytici se domnívají, že výrobní cena jednoho kusu AR/VR headsetu od Applu činí zhruba 1500 dolarů, v přepočtu tedy přibližně 33 tisíc korun. Zmíněné odhady jsou podložené mimo jiné také zprávou společnosti Wellsenn XR, ve které je podrobně rozepsán ceník materiálu pro připravovaný headset. Samotné náklady na materiál se pohybují kolem 1400 dolarů, je ale také zapotřebí přičíst náklady na dopravu.

AR/VR headset od Applu by měl být podle dostupných informací vybaven čipem Apple M2, 12GB RAM, 512GB SSD úložištěm, a měl by nabídnout Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3 konektivitu. Bezesporu nejnákladnější položkou headsetu jsou OLED displeje, jejichž cena údajně činí 280 – 320 dolarů za kus. Soustava fotoaparátů se 14 objektivy pak údajně vyjde zhruba na 160 dolarů. Headset od Applu je oproti konkurenčním zařízením poměrně nákladný. Brad Lynch, který je v této oblasti odborníkem, poznamenal, ze výrobní náklady na Meta Quest Pro jsou o polovinu nižší než u headsetu od Applu. Meta Quest Pro stál v době uvedení do prodeje 1500 dolarů, posléze byla cena snížena na 999 dolarů.

Společnost Apple je známá tím, že se své ziskové marže nevzdává. Zpráva agentury Bloomberg uvádí, že firma zvažovala prodej headsetu za takovou cenu, která by jej činila konkurenceschopným a atraktivním, ale od této myšlenky nakonec upustila. Zdroje obeznámené s touto záležitostí uvádějí, že Apple na vývoj své náhlavní soupravy vynaložil více než 1 miliardu dolarů ročně. Společnost zároveň snížila svá očekávání ohledně prodeje tohoto produktu. Analytici se domnívají, že Apple v prvním roce neprodá o mnoho více než 500 000 kusů svého headsetu.