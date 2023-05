Start výroby iPadů v další zemi je za dveřmi

„Výrobní námluvy“ mezi Applem a Indií trvají již několik let. Není tajemstvím, že Indie má ambice stát se globálním výrobcem mnoha produktů. Za produkty vyrobeny pod hlavičkou Made in India nabízí vláda různé daňové úlevy a všemožné finanční příspěvky.

Apple s Indií jedná v tomto duchu minimálně od roku 2016. Vláda měla na jablečnou společnost požadavky v podobě otevření Apple Store, k čemuž došlo zhruba před měsícem v Mumbai a Novém Díllí. Co se výhod týče, během let tamní vláda například umožnila dovážet do Indie součástky, aniž by Apple musel platit dovozní daň, což bylo rozhodně lákavé. Indická vláda rovněž postupně motivovala všechny výrobce smartphonů programem určeným k odměňování za předpokladu, že výrobci v Indii zvýší objemy výroby, a to hodnotou 4 až 6 % v závislosti na objemu. I tento program měl zde za následek zvýšení výroby iPhonů. Ve velkém se zde vyráběl například i iPhone 14 a očekává se, že se zde smontuje také iPhone 15.

Zprávy analytiků v poslední době hovoří o stále větším záměru přesouvat výrobu iPhonů do Indie. Do roku 2025 by se zde mohla vyrábět čtvrtina všech iPhonů. Do roku 2027 by z indických výrobních linek pak mohl vyjet každý druhý. Rovněž se očekává, že se zde bude vyrábět iPad a AirPods. Indická vláda se totiž momentálně zaměřuje na výrobu tabletů a notebooků, přičemž hlavním cílem je opět Apple. Jednání mají probíhat už 2 roky, a také nyní by mohla být forma nějakého „cashbacku“. Nicméně tentokrát by indická exekutiva tak štědrá nebyla a jednalo by se o návratnost mezi 1 až 4 %. Do tohoto programu Indie vloží 2 miliardy dolarů. Že chce Apple přesouvat výrobu z Číny do Indie není ostatně žádným tajemstvím. Důvodů, včetně těch politických, je celá řada. Apple tedy Indii potřebuje. Indie ovšem potřebuje také Apple. Nebude tedy zřejmě trvat dlouho a v Indii se začne vyrábět taktéž iPad.