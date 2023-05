Bývalý zaměstnanec Applu měl ukrást „recept“ na Apple Car

Apple má v poslední době občasné problémy s krádežemi obchodního tajemství ze strany bývalých zaměstnanců. Jeden z nich, Weibao Wang, byl dnes oficiálně obviněn z krádeže obchodních tajemství důležitých informací o Apple Car a jejich předání do Číny. Ministerstvo spravedlnosti sdílelo obžalobu, v níž je muž obviněn celkem ze šesti skutků krádeže obchodního tajemství Apple Car, a to v letech 2016 až 2018.

Wang byl během svého působení v Applu v anotačním týmu a pracoval na algoritmech pro urychlení procesu anotování objektů reálného světa. I kvůli jeho zaměření měl od Applu přístup skutečně k široké škále databází, které obsahovaly citlivé informace o projektu. Muž pochopitelně před svým nástupem do zaměstnání podepsal dohody o důvěrnosti a duševním vlastnictví. Navíc absolvoval školení, které jej mělo seznámit s případnými důsledky krádeže dat. I tak si ale v roce 2016 stáhl celý zdrojový kód autonomní jízdy. Než dal o dva roky výpověď, stáhl ještě další data o autonomních systémech a hardwaru. Jakmile dal Wang výpověď, neřekl Applu, kam budou směřovat jeho další kroky. Již byl ale dohodnut s americkou pobočkou čínské automobilky. Jakmile si tamní orgány činné v trestním řízení začaly na Wanga svítit, koupil jednosměrnou letenku ze San Francisca do Guangzhou. Rozsah jeho protiprávní činnosti byl odhalen, až byl v Číně. Americké ministerstvo spravedlnosti vydalo příkaz k zatčení a pokud jej čínská strana vydá, hrozí mu až 60 let vězení. Wang je jedním ze tří bývalých zaměstnanců Applu, kteří byli obviněni z krádeže informací o Apple Car Číně.