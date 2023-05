První stát USA zakázal TikTok, pokuta za porušení je astronomická

Máme zde první zákon svého druhu, který v prvním státě USA oficiálně zakazuje TikTok. Zákonodárci státu Montana jeho schválení odhlasovali minulý měsíc a poslední překážku představoval podpis guvernéra Grega Gianforteho, který mu nyní dal svou pečeť. Součástí návrhu zákona je i pokuta 10 000 dolarů za každé jeho porušení, ačkoli je otázkou, jakým způsobem bude zákaz prakticky vymáhán.

Jak informoval deník Wall Street Journal, návrh zákona má s účinností od 1. ledna 2024 zcela zakázat TikTok v celé Montaně. Schválením se tento americký stát stal prvním v USA, který zavedl celostátní zákaz TikToku.

ByteDance, která TikTok vlastní, bude v Montaně zakázáno působit v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem. Každému, u koho bude zjištěno porušení zákona, bude uložena pokuta 10 000 dolarů, a to za každý den porušení. Zajímavé ovšem je, že peněžitý trest by neplatil sám uživatel TikToku, ale společnost ByteDance. Zaplatit by musel i každý obchod s aplikacemi, který by byl přistižen při distribuci aplikace po vstupu zákazu v platnost, včetně technologických gigantů jako je Apple nebo Google.

Přestože legislativně už nic nebrání, aby návrh zákona vstoupil v platnost, očekává se, že v příštích sedmi měsících dojde k soudním sporům. Právní experti jsou toho názoru, že cokoli se stane v Montaně, bude precedentem pro zbytek Spojených států. Americká federální vláda již TikTok zakázala na vládních zařízeních, stejně jako řada dalších zemí po celém světě, ale zda v budoucnu přikročí k plošnému zákazu na federální úrovni prozatím není jasné.

Montana uvedla, že chce být lídrem, pokud jde o potlačení dostupnosti TikToku ve Spojených státech a generální prokurátor státu TikTok označil za „nástroj používaný čínskou vládou ke špehování obyvatel Montany“.

Navzdory schválení guvernérem Gianfortem stále visí ve vzduchu nezodpovězené otázky související s tím, jak přesně bude zákaz zaveden do praxe. Senátorka státu Montana, Shelley Vanceová uvedla, že „břemeno dodržování legislativy bude na samotném TikToku“.

ByteDance tvrdí, že o ústavnosti zákazu TikToku v Montaně rozhodne soud. Společnost sděluje, že bude „i nadále bojovat za uživatele a tvůrce TikToku v Montaně, jejichž živobytí a práva vyplývající z prvního dodatku jsou ohroženy tímto nehorázným překročením vládních pravomocí“.

Postoj prvního amerického státu, odhodlaného se zbavit TikToku na svém území stran případného pozbytí platnosti zákona je definován podmínkou, že by buď Spojené státy přijaly federální zákaz TikToku nebo by se TikTok zcela odřízl od svého čínské napojení.

Společnost Apple ani Google prozatím na tento návrh zákona veřejně nereagovaly, přestože by jim za každé porušení hrozily zmiňované pokuty. Lze předpokládat, že svá stanoviska oznámí později, společně s vývojem právních sporů spojených s novým zákonem.