Tato matka je terčem kritiky za to, jak hlídá své děti přes AirTag. Až to uvidíte, divit se nebudete

Jablečné lokalizátory AirTag jsou mezi uživateli velmi oblíbené pro jejich širokou využitelnost, která je přitom leckdy za hranou toho, co s nimi zamýšlel Apple. Ten je totiž při jejich představení prezentoval coby trackery předmětů, přičemž následně v řadě podpůrných dokumentů oznámil, že se rozhodně nejedná o příslušenství, které je vhodné využívat pro sledování zvířat či dokonce lidí. Jablíčkáři si však z jeho slov evidentně hlavu příliš nedělají, jelikož AirTagy vesele využívají pro sledování všeho, co je napadne, přičemž děti v tomto směru nemají žádnou výjimku. Sledování polohy dětí přes AirTag je však jedna věc a jejich „výchova“ na dálku věc druhá, o čemž se nyní přesvědčila jedna americká matka na sociální síti TikTok. Na té totiž zveřejnila video, které se stalo velmi rychle virálním a to jen a pouze pro svou kontroverznost. Ostatně, podívejte se sami.

Jak jste mohli na videu výše vidět, matka dvou dcer využívá AirTag nejen ke sledování jejich polohy, ale taktéž k jejich přivolávání přes aplikaci Najít. V té totiž stačí zaktivovat zvukové upozornění v podobě zapípání, které AirTag takřka okamžitě rozezní, a děti ženy hned ví, že po nich jejich matka něco chce. Právě tento způsob přivolávání se však setkal mezi uživateli s ostrou kritikou, jelikož jej přirovnávají například k přivolávání psů. Jiní uživatelé ale zase naopak poukazují na užitečnost této myšlenky a tvrdí, že dívenkám podobný styl „výchovy“ nemůže jakkoliv uškodit. Ať už jste zastánci jednoho či druhého tábora, určitě nám dáte za pravdu, když řekneme, že podobné využití u AirTagů je poměrně neotřelé a jen stěží bychom si jej při jejich odhalení dokázali představit.

