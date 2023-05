Google vám za pár měsíců smaže účet, pokud nesplníte toto pravidlo

Uživatelský účet u Googlu má v dnešní době, kdy se lze s jeho službami a produkty setkat prakticky na každém kroku, takřka každý. Pokud jej však aktivně nevyužíváte, hrozí, že o něj nyní přijdete. Google totiž před pár hodinami oznámil, že se chystá aktualizovat své zásady pro neaktivní účty a to konkrétně tak, že budou nemilosrdně mazány. Čistka sice začne až letošním prosincem, je nicméně dobré o ní vědět dopředu.

Podle oznámení Googlu se mazání týká konkrétně těch účtů, které nebyly alespoň po dobu dvou let použity. Jinými slovy, pokud vlastníte Google účet, který používáte jen sporadicky, mazání se může dotknout právě vás. Není proto od věci se do něj alespoň jednou za pár měsíců přihlásit a učinit z něj tak v očích Googlu aktivní a tedy nesmazatelnou věc. Samotný Google nicméně slibuje, že než se do mazání účtů pustí, pokusí se uživatele o svém plánu informovat celou řadou nejrůznějších cest, aby případně nesmazal něco, co je pro ně cenné, avšak nevyužívané. Pokud se pak ptáte na to, proč se do mazání hodlá pustit, je to podle dostupných informací zejména kvůli používání méně bezpečných hesel, která byla v minulosti daleko rozšířenější než nyní, v kombinaci s malou mírou aktivního dvoufaktorového ověření.