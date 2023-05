Twitter má oficiálně nového ředitele

To, co Elon Musk před pár dny oznámil, se nyní stává realitou. Do čela jeho sociální sítě Twitter, která se mu teprve nedávno podařila koupit, byl totiž jmenován nový CEO, tedy výkonný ředitel, nebo spíše ředitelka. Novou šéfkou Twitteru se totiž stala Linda Yaccarino, bývalá ředitelka reklamní sekce na NBCUniversal. Poměrně vtipné je nicméně to, že už nyní o ní někteří analytici mluví jako o budoucí bývalé šéfce.

Poté, co Musk převzal před pár měsíci Twitter, nebyla nouze o řadu kontroverzí v čele s odblokováním dříve zablokovaných uživatelů či absolutní rezignací na potlačování nenávistných projevů. Z dříve poklidné sociální sítě se tedy znenadání stalo bojiště, na kterém se odehrávaly věci, které si uživatelé jen stěží dokázali ještě relativně nedávno představit. Nová podoba Twitteru dokonce šokovala i naprostou většinu jeho dosavadních klientů z oblasti inzerce v čele s Applem, což se odrazilo na velkém propadu příjmů z inzerce. Musk sice kvůli rychlému borcení sociální sítě zatáhl za pomyslnou brzdu a začal se snažit z Twitteru zase vytvořit příjemné místo, nicméně na úroveň, na které Twitter byl před pár měsíci

Právě v souvislosti s nenávistnými projevy na Twitteru a přístupu Elona Muska k nim souvisí i obavy analytiků ohledně doby působení nové šéfky této sociální sítě ve funkci. Linda se totiž v minulosti dost striktně vymezovala proti nové Muskově politice Twitteru a v pár rozhovorech ho dokonce osobně konfrontovala slovy, že i ona podporuje svobodu projevu, avšak v žádném případě nesmí překročit únosné meze a je třeba jí v krajních případech redukovat skrze moderování. Na mysli tehdy přitom měla právě skrývání či mazání nenávistných příspěvků, které sice mohly mít velký dosah například kvůli jejich zveřejnění na silných účtech, nicméně vzhledem ke své povaze byly na síti naprosto nevhodné. Musk však s cenzurou nesouhlasil je pravděpodobné, že názor má i nadále stejný. Jakmile se tedy dostane Musk s Yaccarino v tomto směru do sporu, bude zajímavé sledovat, co z toho vyplyne za výsledek.