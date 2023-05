Jak na iPhone stáhnout fotky do PC je otázka, kterou řeší nejeden majitel jablečného smarpthonu. Pokud vlastníte kromě iPhonu také Mac, je přenos fotek z telefonu do počítače hračkou. Jak ale postupovat, když chcete z iPhone stáhnout fotky do PC? To si popíšeme v našem dnešním návodu.

Nejlepší a nejrychlejší způsob přenosu fotek z iPhonu do PC je prostřednictvím služby iTunes. Druhou možností je stažení fotek ze sdíleného fotoalba z iCloudu. Na následujících řádcích si popíšeme oba postupy.

Jak na iPhone stáhnout fotky do PC

Pokud chcete na iPhone stáhnout fotky do PC, potřebujete buďto PC s nainstalovanou aplikací iTunes, nebo založit sdílené album na iCloudu. Začneme postupem, který zahrnuje přenos fotek z iPhonu do PC přes iTunes.

Ujistěte se, že máte na PC nainstalovanou nejnovější verzi iTunes.

Připojte iPhone pomocí USB kabelu k vašemu PC.

Pokud je to potřeba, odemkněte iPhone a potvrďte, že chcete důvěřovat vašemu zařízení.

a potvrďte, že chcete důvěřovat vašemu zařízení. Na počítači klikněte na Start a spusťte aplikaci Fotky

a spusťte aplikaci Zvolte Importovat -> Ze zařízení USB a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Sdílené album na iCloudu

Na iPhonu vyberte fotky , které chcete sdílet.

, které chcete sdílet. Vlevo dole klepněte na ikonku sdílení (obdélník s šipkou).

(obdélník s šipkou). V menu, které se vám zobrazí, zvolte Zkopírovat odkaz na iCloud .

. Zkopírovaný odkaz můžete sami sobě odeslat třeba na e-mail, který otevřete na vašem PC, a kliknete na odkaz .

. Nyní můžete fotky z webové verze iCloudu stáhnout kliknutím na obláček s šipkou.

Způsobů, jak z iPhone stáhnout fotky do PC, je samozřejmě více – jedním z nich je například import fotek z iPhonu do cloudového úložiště, odkud je následně můžete stáhnout do počítače. Výše uvedené postupy ale patří mezi nejoblíbenější a nejrychlejší.